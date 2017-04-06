Мел Би из Spice Girls обвинила мужа в насилии

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Gazeta.ru
четверг, 6 апреля 2017 г. 08:14
Певица и телеведущая Мелани Браун, более известная как Мел Би из группы Spice Girls, обвинила мужа, продюсера Стивена Белафонте в насилии. Об этом сообщает People. В настоящее время супруги разводятся.
Mel B ir Stephen Belafonte
© Vida Press

В отношении Белафонте уже принят временный судебный запрет. Ему предписано покинуть семейный дом в Лос-Анджелесе и не приближаться к жене и ее детям. У супругов одна общая дочь.

Браун и Белафонте поженились в 2007 году. Как стало известно ранее, датой расставания в судебных документах указано 28 декабря 2016-го. Причиной развода Браун назвала тогда непримиримые противоречия.

Теперь певица утверждает, что неоднократно подвергалась насилию со стороны супруга, а также то, что муж принуждал ее к сексу втроем. Как рассказала Браун, она несколько раз пыталась уйти от Белафонте, но он якобы грозил разрушить ее карьеру и отобрать детей.

Белафонте заявил, что шокирован обвинениями.

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