Меган Маркл прибыла в Лондон на свадьбу сестры Кейт Миддлтон

Миддлтон выходит замуж 20 мая в Беркшире. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс.

По имеющимся данным, Маркл прилетела в международный аэропорт Хитроу, откуда ее сразу отвезли в Кенсингтонский дворец.

То, что Маркл посетит свадьбу Миддлтон и Мэттьюса, свидетельствует о серьезности ее отношений с принцем Гарри, отмечает издание.