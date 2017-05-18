Меган Маркл прибыла в Лондон на свадьбу сестры Кейт Миддлтон

Gazeta.ru
четверг, 18 мая 2017 г. 15:01
Подруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл прибыла в Лондон на свадьбу Пиппы Миддлтон – сестры герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает E! Online.
Britanijos princas Harry
© AFP / Scanpix

Миддлтон выходит замуж 20 мая в Беркшире. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс.

По имеющимся данным, Маркл прилетела в международный аэропорт Хитроу, откуда ее сразу отвезли в Кенсингтонский дворец.

То, что Маркл посетит свадьбу Миддлтон и Мэттьюса, свидетельствует о серьезности ее отношений с принцем Гарри, отмечает издание.

Gazeta.ru
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