Меган Маркл прибыла в Лондон на свадьбу сестры Кейт Миддлтон

Подруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл прибыла в Лондон на свадьбу Пиппы Миддлтон – сестры герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает E! Online.
Миддлтон выходит замуж 20 мая в Беркшире. Ее избранником стал Джеймс Мэттьюс.
По имеющимся данным, Маркл прилетела в международный аэропорт Хитроу, откуда ее сразу отвезли в Кенсингтонский дворец.
То, что Маркл посетит свадьбу Миддлтон и Мэттьюса, свидетельствует о серьезности ее отношений с принцем Гарри, отмечает издание.