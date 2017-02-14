Мать Тома Круза умерла в возрасте 80 лет

Мать американского актера Тома Круза умерла в возрасте 80 лет, сообщает People.

По информации журнала, Мэри Ли Саут скончалась еще на прошлой неделе. В последние годы у нее были проблемы со здоровьем.

Церемония прощания состоялась в местной саентологической церкви. Утверждается, что траурное мероприятие посетили Круз и его сестры.

Tomas Cruise`as su mama © Starmax / Scanpix

Как пишет журнал, Круз полюбил актерство благодаря поддержке именно Саут. Также отмечается, что у матери с сыном были близкие отношения.

В 2016 году матери умерли у актеров Тома Хэнкса, Джонни Деппа и Дженнифер Энистон.