Мать Собчак привели в шок методы воспитания внука

Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказалась по поводу методов воспитания Ксении Собчак и Максима Виторгана. Как оказалось, политик растила дочь совсем в других условиях.

У Людмилы Нарусовой и ее дочери Ксении Собчак разный подход к воспитанию детей. Если политик растила дочь в тепличных условиях, то телеведущая предпочитает закаливать ребенка.

По признаниям Нарусовой, она была словно курица-наседка. "Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку", – рассказала она во время записи передачи "Секрет на миллион".

Однако поведение Собчак заставило Нарусову переживать за внука. "В четыре месяца ребенок ходит в бассейн и плавает. Я бы на такое не решилась!" – возмущается политик. Она добавила, что таким образом муж Ксении Максим Витогран пытается воспитать мужчину.

Напомним, Нарусова уже высказывалась по поводу методов воспитания Собчак. Политик заявила, что ее дочь купает ребенка в температуре +33 градуса, что ее несколько беспокоит.

Тем не менее, парламентарий не навязывает свое мнение молодым. "Нельзя пытаться молодым навязать свои представления о том, как надо ребенка воспитывать, а наоборот, надо делать, как они говорят, и беспрекословно выполнять то, что они хотят", – заключила Нарусова.

Напомним, Собчак родила сына Максиму Виторгану 18 ноября 2016 года. Ребенку дали имя Платон.