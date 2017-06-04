Мать Собчак привели в шок методы воспитания внука

 (2)
Dni.ru
воскресенье, 4 июня 2017 г. 14:30
Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказалась по поводу методов воспитания Ксении Собчак и Максима Виторгана. Как оказалось, политик растила дочь совсем в других условиях.
Anatolijaus Sobčako dukra, TV laidų vedėja Ksenija Sobčak
© AP/Scanpix

У Людмилы Нарусовой и ее дочери Ксении Собчак разный подход к воспитанию детей. Если политик растила дочь в тепличных условиях, то телеведущая предпочитает закаливать ребенка.

По признаниям Нарусовой, она была словно курица-наседка. "Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку", – рассказала она во время записи передачи "Секрет на миллион".

Однако поведение Собчак заставило Нарусову переживать за внука. "В четыре месяца ребенок ходит в бассейн и плавает. Я бы на такое не решилась!" – возмущается политик. Она добавила, что таким образом муж Ксении Максим Витогран пытается воспитать мужчину.

Напомним, Нарусова уже высказывалась по поводу методов воспитания Собчак. Политик заявила, что ее дочь купает ребенка в температуре +33 градуса, что ее несколько беспокоит.

Тем не менее, парламентарий не навязывает свое мнение молодым. "Нельзя пытаться молодым навязать свои представления о том, как надо ребенка воспитывать, а наоборот, надо делать, как они говорят, и беспрекословно выполнять то, что они хотят", – заключила Нарусова.

Напомним, Собчак родила сына Максиму Виторгану 18 ноября 2016 года. Ребенку дали имя Платон.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мать Собчак привели в шок методы воспитания внука (2)

Anatolijaus Sobčako dukra, TV laidų vedėja Ksenija Sobčak
Член Совета Федерации Людмила Нарусова высказалась по поводу методов воспитания Ксении Собчак и Максима Виторгана. Как оказалось, политик растила дочь совсем в других условиях.

Пугачева и Галкин получили европейские паспорта (13)

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
Королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Звезды приобрели недвижимость на острове и теперь могут путешествовать без специального разрешения по более чем 160 странам мира.

Водонаеву задержали в аэропорту Минска (8)

Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Модель Алена Водонаева и певец Алекс Малиновский были задержаны в аэропорту Минска. По некоторым данным, звезды пытались незаконно вывезти из страны крупную сумму денег.

Джулия Робертс сыграет в новом сериале канала HBO (1)

Джулия Робертс сыграет в новом сериале канала HBO
Голливудская звезда Джулия Робертс сыграет в новом мини-сериале телеканала HBO. Актриса также выступит продюсером проекта, сообщает Deadline. Сериал снимут по книге Марии Сэмпл "Сегодня будет по-другому" ("Today Will Be Different").

ВИДЕО: Максим Галкин похвалился успехами близнецов (12)

ВИДЕО: Максим Галкин похвалился успехами близнецов
Шоумен Максим Галкин и его супруга - певица Алла Пугачева - стараются оберегать своих близнецов Лизу и Гарри от объективов папарацци. Но с удовольствием сами делятся снимками и видео в социальных сетях.
Facebook друзья
Rambler's Top100