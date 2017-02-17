Мать рассекретила пол будущих детей Клуни

 (1)
Dni.ru
пятница, 17 февраля 2017 г. 11:57
Мама голливудской звезды Джорджа Клуни рассекретила пол его будущих детей. По словам 77-летней Нины, 55-летний актер и его супруга Амаль ожидают девочку и мальчика.
George Clooney ir Amal Clooney
© Vida Press nuotr.

Сомнений не осталось: счастливое событие в семье Джорджа и Амаль ожидается через несколько месяцев. Раньше журналисты только строили предположения, разглядывая в лупу округлившийся живот супруги актера. Однако теперь мама Клуни внесла в этот вопрос определенность. Женщина подтвердила, что влюбленные ждут близнецов.

"По ребенку на каждого! – смеется довольная будущая бабушка. – Да, мальчик и девочка. Это так чудесно! Мой муж и я невероятно рады".

Репортеры попытались обсудить с родительницей актера имена его близнецов, но Нина пока не в курсе, как назовут малышей. "Даже если бы знала, не сказала, потому что это сугубо личное дело Джорджа и Амаль", – отметила мама Клуни.

Ожидается, что дети супругов появятся на свет месяца через четыре. Как уверяют западные источники, жена голливудского актера сделала ЭКО, и поэтому теперь у нее родится двойня. "Когда Джордж и Амаль узнали о близнецах, они были очень удивлены, но и немного испуганы. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!" – заявил журналистам близкий друг 39-летней Амаль, пожелавший остаться неназванным.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мать рассекретила пол будущих детей Клуни (1)

George Clooney ir Amal Clooney
Мама голливудской звезды Джорджа Клуни рассекретила пол его будущих детей. По словам 77-летней Нины, 55-летний актер и его супруга Амаль ожидают девочку и мальчика.

Лайма Вайкуле получила травму и лечится в США (6)

Пресс-фото
Певица Лайма Вайкуле была вынуждена перенести несколько концертов после операции, которую ей сделали в одной из клиник США. Сейчас, говорит Вайкуле, заботливые врачи в прямом смысле ставят ее на ноги.

Свесившаяся с небоскреба российская модель стала звездой сети (9)

Свесившаяся с небоскреба российская модель стала звездой сети
Модель из России, которая позировала для съемки на Башне Кайан в Дубае, приобрела популярность в социальных сетях и СМИ. О поступке девушки, в частности, пишет Daily Mail.

Дженнифер Энистон отметила 48-летие на курорте

Jennifer Aniston 2006
Голливудская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля отметила 48-й день рождения. Никаких бурных вечеринок она устраивать не стала, а просто взяла с собой друзей и отправилась в Мексику на курорт.

Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми

Bradas Pittas su vaikais
Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Об этом пишет InTouch со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитостей.
Facebook друзья
Rambler's Top100