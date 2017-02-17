Мать рассекретила пол будущих детей Клуни

Мама голливудской звезды Джорджа Клуни рассекретила пол его будущих детей. По словам 77-летней Нины, 55-летний актер и его супруга Амаль ожидают девочку и мальчика.

Сомнений не осталось: счастливое событие в семье Джорджа и Амаль ожидается через несколько месяцев. Раньше журналисты только строили предположения, разглядывая в лупу округлившийся живот супруги актера. Однако теперь мама Клуни внесла в этот вопрос определенность. Женщина подтвердила, что влюбленные ждут близнецов.

"По ребенку на каждого! – смеется довольная будущая бабушка. – Да, мальчик и девочка. Это так чудесно! Мой муж и я невероятно рады".

Репортеры попытались обсудить с родительницей актера имена его близнецов, но Нина пока не в курсе, как назовут малышей. "Даже если бы знала, не сказала, потому что это сугубо личное дело Джорджа и Амаль", – отметила мама Клуни.

Ожидается, что дети супругов появятся на свет месяца через четыре. Как уверяют западные источники, жена голливудского актера сделала ЭКО, и поэтому теперь у нее родится двойня. "Когда Джордж и Амаль узнали о близнецах, они были очень удивлены, но и немного испуганы. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!" – заявил журналистам близкий друг 39-летней Амаль, пожелавший остаться неназванным.