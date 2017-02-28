Мать Ольги Бузовой рассказала о брачном контракте дочери

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вторник, 28 февраля 2017 г. 15:18
После новости о разводе Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым прошло около трех месяцев, а в прессе всплывают все новые и новые подробности этого звездного брака, пишут “7 дней”.
© Instagram

Например, мама Ольги Бузовой Ирина Александровна высказалась по поводу бывшего зятя Дмитрия. Женщина утверждает, что еще до свадьбы ее насторожил тот факт, что любимый ее дочери со скандалом ушел от первой семьи, где у него росла дочь. К тому же, Тарасов в жесткой форме сказал будущей жене, что они подпишут брачный договор, по которому в случае развода Ольга не имеет права ни на что претендовать. К сожалению, эти факты не смущали Бузову, она верила в большую любовь с Тарасовым и была уверена, что этот брак — единственный в ее жизни. А получилось то, что получилось: скандальный развод, лишение всех материальных благ и, как следствие, душевные травмы Ольги.

Кстати, Тарасов в своих редких интервью уверяет, что хочет спокойной семейной жизни, скандалы ему не нужны. Он сказал, что с 1 января у него началась новая жизнь с новым человеком, а старую страницу он перевернул.

Напомним, из шокирующей переписки, которая появилась в Интернете, в Сеть попало смс матери Ольги. “Ты должна стараться, ты же девочка. Надо понимать, что мы с тобой чушки, и очень бардачные. Но ради любимого можно и стать лучше. Это же такие мелочи, как заправить кровать, убрать мусор, сполоснуть раковину после себя, закрыть двери шкафа. Ваши мужики чистюли, а я вас к порядку не приучила. Аня исправилась, а у вас всегда очень грязно. Если не хочешь делать это ради любимого, то хотя бы ради себя и своих детей. Ни один мужик не будет жить с грязнулей”, — написала Ирина Александровна, ставя Ольге в пример сестру.

Исходя из текста, можно сделать вывод, что мама указывает самую неожиданную причину размолвки Ольги и Дмитрия: мужу дочери надоели домашний беспорядок и грязь, а чистота у Бузовой, судя по всему, только по периметру “Дома-2”.

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