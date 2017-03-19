Маша Распутина устроила скандал на бесплатном концерте

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Dni.ru
воскресенье, 19 марта 2017 г. 12:59
Некогда популярная певица Маша Распутина устроила скандал во время бесплатного концерта в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы были неприятно удивлены хамским поведением поп-звезды из прошлого века.
© DELFI.ua

В Питер артистка в этом году должна была приехать еще в январе, но тогда билеты на ее концерт не раскупили. На сей раз у Распутиной было намечено бесплатное выступление, в связи с чем народу собралось много. От увиденной толпы у темпераментно Маши сразу же поднялось настроение.

Однако, когда она узнала в честь чего ей предстоит петь, то заметно погрустнела. "Чего у вас здесь открылось сегодня? Сегодня день скидок? Так, опять меня обманули! Сказали, новый салон открылся! Вот врут, сволочи! Значит, сегодня скидки от Маши Распутиной? Хоть бы мне ее кто-то дал! Вы для меня выпросите скидку!" – цитирует певицу "Собеседник".

Зрители от такой простодушности Марии впали в ступор. А спустя пару минут пришли в ужас от хамского заявления Распутиной. "Поднимайте все руки вверх! Посмотрите, какой тут павильон – для лошадей прямо. Чего стоите как вкопанные? Машу Распутину не видели никогда? Рты открыли, как будто я – какое-то явление?! Хотя да, Маша Распутина – явление! Одна такая в мире!" – заявила звезда.

Несмотря на поведение певицы, зрители охотно подпевали ее известным хитам, но сама Маша осталась очень недовольна. "Ужасно просто! – возмущалась она. – Сделайте нормальный звук".

Артистка пыталась кому-то позвонить прямо со сцены, видимо, чтобы решили проблемы со звуком. Но все ее старания успехом не увенчались. В результате после четырех песен Распутина просто ушла со сцены.

Любопытно, что в гостинице с Распутиной случился серьезный казус. На выходе из здания ее атаковали поклонницы, желавшие сфотографироваться с кумиром. После короткой фотосессии Маша так взмахнула рукой, что даже "травмировала" искусственного оленя, отбив ему рога. Увидев, что натворила, певица поспешила удалиться.

Dni.ru
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