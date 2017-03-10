Марк Цукерберг станет отцом во второй раз

Gazeta.ru
пятница, 10 марта 2017 г. 14:31
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что они с женой Присциллой Чан ожидают рождения второго ребенка.
Markas Zuckerbergas
© AFP/Scanpix

Цукерберг уточнил, что у них с Чан родится вторая дочь.

"Мы с Присциллой рады сообщить, что ожидаем рождения еще одной дочери", — написал миллиардер в своем Facebook.

При этом Цукерберг подчеркнул, что после тяжелой беременности первым ребенком пара не была уверена, смогут ли супруги завести еще одного ребенка.

"Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, нашей первой надеждой было то, что ребенок будет здоровым. Во вторую очередь я надеялся, что это будет девочка. Не могу и подумать о большем подарке, чем сестра для Макс", — добавил программист.

Первая дочь у Цукерберга и Чан родилась 2 декабря 2015 года.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Елена Летучая вмешалась в скандал с Ренатой Литвиновой: стыдно за всех

Елена Летучая вмешалась в скандал с Ренатой Литвиновой: стыдно за всех
Елена Летучая не осталась в стороне от нашумевшего скандала, связанного с высказываниями Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в эфире шоу “Минута славы”. Не так давно зрители увидели выпуск, в котором судьи негативно отреагировали на номер танцора Жени Смирнова, пишет “7 дней”.

Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака

Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака
“Если людям суждено быть вместе, они будут вместе”, — откровенничала Виктория Дайнеко в интервью сразу после свадьбы с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Певица и музыкант поженились спустя полгода после знакомства: предложение руки и сердца Дмитрий сделал девушке в День всех влюбленных.

Марк Цукерберг станет отцом во второй раз

Markas Zuckerbergas
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что они с женой Присциллой Чан ожидают рождения второго ребенка.

ВИДЕО: Иван Дорн нарядился трансвеститом (4)

ВИДЕО: Иван Дорн нарядился трансвеститом
Украинский исполнитель Иван Дорн представил новый клип на англоязычную композицию Collaba, записанную в сотрудничестве с российским музыкантом Mujuce.

Джигурда стал гражданином ДНР (8)

Джигурда стал гражданином ДНР
Актер и шоумен Никита Джигурда стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 9 марта, сообщатся на официальном сайте ДНР.
Facebook друзья
Rambler's Top100