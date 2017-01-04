Марк Цукерберг начинает выполнять свои новогодние обещания

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bbcrussian.com
среда, 4 января 2017 г. 10:43
Создатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг планирует провести 2017 год в разъездах по США, чтобы исполнить свое новогоднее обещание. В этом году Цукерберг решил побывать во всех штатах США и завести знакомых в каждом. Среди прошлых новогодних обещаний Цукерберга самому себе - пробежать 365 миль и выучить китайский. Цукерберг уверяет, что все они выполнены.
© Reuters/Scanpix

Чтобы выполнить условия задачи, Цукербергу нужно побывать еще в 30 штатах. Как написал предприниматель в посте на своей странице, на мысль о том, что ему стоит узнать США и американцев поближе Цукерберга натолкнули события 2016 года.

"После сложного года, я надеюсь, выполняя это обещание, пообщаться с людьми - узнать, как они живут, кем и как работают, и что они думают о будущем", - пишет Цукерберг.

По мнению интернет-миллиардера, сейчас человечество находится "в поворотном моменте истории".

"В течение десятков лет, технологии и глобализация делали нас более продуктивными и объединяли. Это дало нам многие блага, но также привело к тому, что жизнь многих людей стала сложнее. Это, в свою очередь, породило разделенность в обществе, причем таких масштабов, которых я не видел в течение своей жизни. Нам нужно поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех", - пишет Цукерберг.

Под его постом набралось уже 11 тысяч комментариев. Люди приглашают Цукерберга в свои города и штаты, обещают угостить в ресторане, советуют, какие достопримечательности посетить. Большинство хотели бы встретиться с Цукербергом лично.

Некоторое время назад по сети ходили слухи, что Цукерберг готовится пойти на президентские выборы в 2018 году. Эти слухи начались после того, как пользователи сети обнаружили ряд неподписанных документов, в которых оговаривается, что если Цукерберг начнет работать на правительство, то сохранит контроль над компанией Facebook.

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