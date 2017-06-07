Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов

Однако в конце прошлого года в Instagram появился аккаунт Марии, в котором она официально поприветствовала всех поклонников, объявив, что, все-таки, она соблазнилась благами Интернета.
А недавно Шукшина впервые за долгие годы показала подросших сыновей-близнецов Фому и Фоку от третьего супруга, бизнесмена Бориса Вишнякова. Знаменитость посетила вместе с мальчиками музей Сергея Есенина и опубликовала совместные снимки с наследниками с их прогулки. “Давненько мы не виделись с Сергеем Петровичем Никоненко. Сначала он провел нам лично экскурсию в своем музее Сергея Есенина, что на Сивцевом Вражке, а потом, когда узнал, что я бабушка, выдал:
“Я скажу тебе по правдушке
Ты за правдушку меня прости
Девять мужиков из десяти
Млеют от такой вот бабушки…”
Дай Бог здоровья, дорогой мой Сергей Петрович!!!”, — таким комментарием сопроводила один из снимков Мария (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).