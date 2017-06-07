Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов

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среда, 7 июня 2017 г. 12:02
Актриса и телеведущая 50-летняя Мария Шукшина долгие годы обходила стороной социальные сети. Она неоднократно сообщала, что не зарегистрирована ни в одной из них, а все существующие страницы под ее именем являются липовыми, пишет “Домашний очаг”.
© RIA/Scanpix

Однако в конце прошлого года в Instagram появился аккаунт Марии, в котором она официально поприветствовала всех поклонников, объявив, что, все-таки, она соблазнилась благами Интернета.

A post shared by Мария Шукшина (@shukshina_maria) on Jun 3, 2017 at 12:59am PDT

А недавно Шукшина впервые за долгие годы показала подросших сыновей-близнецов Фому и Фоку от третьего супруга, бизнесмена Бориса Вишнякова. Знаменитость посетила вместе с мальчиками музей Сергея Есенина и опубликовала совместные снимки с наследниками с их прогулки. “Давненько мы не виделись с Сергеем Петровичем Никоненко. Сначала он провел нам лично экскурсию в своем музее Сергея Есенина, что на Сивцевом Вражке, а потом, когда узнал, что я бабушка, выдал:
“Я скажу тебе по правдушке
Ты за правдушку меня прости
Девять мужиков из десяти
Млеют от такой вот бабушки…”

Дай Бог здоровья, дорогой мой Сергей Петрович!!!”, — таким комментарием сопроводила один из снимков Мария (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

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