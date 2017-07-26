Мария Голубкина и Борис Ливанов разорвали помолвку

Однако накануне мужчина удивил подписчиков своей страницы в “Фейсбуке” неожиданным постом. Борис поделился публикацией, в которой попрощался с избранницей, процитировав “Гарри Поттера”.

Озадаченные фолловеры Ливанова тут же начали обсуждать его обращение к известной актрисе. “Свадьбы не будет?”, “Ну вот…”, “Ребята, зачем была нужна эта шалость?”, “Сударь, а не пора бы вам повзрослеть”, — комментировали пользователи социальных сетей.

Журналисты связались с Марией Голубкиной с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Поначалу артистка отказалась высказываться по поводу публикации приятеля. Однако спустя какое-то время звезда рассказала, что рассталась с Борисом буквально на днях. По словам актрисы, они действительно подали заявление в загс и планировали сыграть свадьбу, но дальше этого дело не зашло. “Борю хватило только на то, чтобы сделать предложение”, — говорит Мария.

В ходе беседы с корреспондентами актриса пролила свет на причины, по которым они с Ливановым разошлись. По признанию Голубкиной, все начинально прекрасно и они решили съехаться, но спустя какое-то время пришли к выводу, что лучше расстаться. Мария сообщила, что это произошло без ссор и скандалов.

“Влюбилась реально, по-честному. Но одно дело влюбиться, как бывает только в юности. А другое дело — жить семьей. Мы прожили с Борей четыре месяца, и нам хватило. Всем спасибо, все свободны. Одно дело — романтика, другое дело — вести совместное хозяйство. Повседневная жизнь такая обычная, такая простая — лампочку вкрутить, оформить кредит или пропылесосить квартиру. И тут начинаются вопросы”, — сказала знаменитость.

Голубкина отметила, что у нее “неженский” характер, из-за которого находиться с ней рядом “довольно трудно”. На этой почве между атрисой и ее избранником периодически возникали недопонимания.

“Мы с Борей не разобрались, кто будет командиром в доме. В одном отряде двух командиров быть не может. Я по характеру командир и своих позиций не сдаю. (…) А Боря — мужчина и какие-то вещи ему безумно тяжело терпеть”, — объяснила знаменитость.

Напомним, что впервые о помолвке Марии Голубкиной и Бориса Ливанова стало известно в эфире программы НТВ “Секрет на миллион”. Ведущий и писатель стал одним из гостей передачи. Тогда Ливанов заявил, что давно испытывает чувства к актрисе.