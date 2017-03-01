Марат Башаров оказался в центре скандала с экстрасенсами

Название заведения никого не смутило: наоборот, клиенты доверяли ему, ведь актер дал центру свое имя, которое является брендом и гарантией качества. Центр существует с 2008 года и предлагает помощь экстрасенсов, медиумов, парапсихологов и ясновидящих. В рекламной брошюре написано, что консультации на любые вопросы дают победители и финалисты проекта “Битва экстрасенсов”.

Одна из клиенток этой сомнительной компании после вымогательства очередной суммы за магические услуги, решила обратиться к Марату Башарову напрямую за разъяснениями. Она была уверена, что известный актер если не решит ситуацию, то хотя бы остановит вымогательство. Только благодаря этому Башаров узнал о существовании самого центра.

Актер сразу же сообщил эту информацию в правоохранительные органы, заявив, что никакого отношения к этой организации не имеет. Также телеведущий добавил, что никогда не имел дело с мошенниками и шарлатанами.