Марат Башаров оказался в центре скандала с экстрасенсами

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среда, 1 марта 2017 г. 09:00
Известно, что после участия в телешоу “Битва экстрасенсов” многие волшебники и колдуны, как они себя называют, собираются в небольшие группы и создают именные агентства магии. Недавно одна организация, которая предлагает свою помощь людям в разных делах, назвала себя “Центром помощи имени Марата Башарова”, пишут “7 дней”.
© RIA/Scanpix

Название заведения никого не смутило: наоборот, клиенты доверяли ему, ведь актер дал центру свое имя, которое является брендом и гарантией качества. Центр существует с 2008 года и предлагает помощь экстрасенсов, медиумов, парапсихологов и ясновидящих. В рекламной брошюре написано, что консультации на любые вопросы дают победители и финалисты проекта “Битва экстрасенсов”.

Одна из клиенток этой сомнительной компании после вымогательства очередной суммы за магические услуги, решила обратиться к Марату Башарову напрямую за разъяснениями. Она была уверена, что известный актер если не решит ситуацию, то хотя бы остановит вымогательство. Только благодаря этому Башаров узнал о существовании самого центра.

Актер сразу же сообщил эту информацию в правоохранительные органы, заявив, что никакого отношения к этой организации не имеет. Также телеведущий добавил, что никогда не имел дело с мошенниками и шарлатанами.

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