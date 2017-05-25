Мама Владислава Галкина скончалась после тяжелой болезни

Как оказалось, после смерти Владислава Галкина женщина серьезно заболела. Она не могла пережить потерю любимого сына. Однако тогда Елена Петровна не распространялась насчет диагноза и надеялась на выздоровление. Сейчас подруга Демидовой рассказала, что она столкнулась с онкологией и не смогла побороть недуг.

“Только отметили юбилей 70 лет. Рак четвертой стадии, заболела после гибели сына”, — призналась приятельница.

Бывший муж Елены Демидовой Борис Галкин отказался от комментария по поводу смерти некогда близкого человека. Как оказалось, именно он заботится о похоронах. “Он сейчас занят, на нем лежит вся организация”, — сообщила супруга мужчины Инна Разумихина.

Близкие и знакомые Демидовой выражают сочувствие родственникам артистки. Они не могут поверить в то, что случилось. “Светлая память!”, “Мои самые искренние соболезнования!”, “Светлая память светлой женщине, матери, человеку! Царствие Небесное!” — писали фолловеры.

Как оказалось, последнее время Елена Петровна жила в доме, который находится в Псковской области. Однако женщина хотела покоиться рядом с сыном на Троекуровском кладбище.

“Дорогие поклонники творчества Владислава Галкина и просто отзывчивые люди! Для того, чтобы выполнить последнюю волю Елены Петровны — похоронить ее рядом с Владом, нужно демонтировать памятник, и кроме обычных затрат на похороны на Троекуровском кладбище, одном из самых дорогих в Москве, нужно перевезти ее из Пскова в Москву. На все это по подсчетам Бориса Сергеевича, который занимается этим скорбным делом, нужно 500 тысяч рублей”, — написала подруга Демидовой в соцсети.

У Елены Петровны осталась дочь Мария. Сейчас ей чуть больше 40 лет. Она долгое время жила в селе Конново Псковской области, а после развода родителей переехала к маме в московскую квартиру. Борис Галкин оставил жилье родным людям. По словам знакомых Демидовой, бывший супруг никак не помогал семье финансово, а пожилая женщина с наследницей нигде не работали и существовали лишь на пенсию.

“Все, что нужно, у нас с дочкой есть. Хочу только одного — не болеть так, как раньше. У меня есть знакомые врачи, которые все мне привозят. Живу на пенсию. Смешно было бы, чтобы ее хватало, но мы все же справляемся”, — говорила четыре года назад Елена Петровна “СтарХиту”.