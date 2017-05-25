Мама Владислава Галкина скончалась после тяжелой болезни

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четверг, 25 мая 2017 г. 18:15
“СтарХиту” стало известно, что 23 мая мама известного актера Владислава Галкина Елена Демидова ушла из жизни. Как оказалось, 70-летняя женщина скончалась ранним утром во вторник. Это подтвердили друзья Елены Петровны в соцсети. “Сегодня в четыре утра умерла Елена Петровна Демидова, моя близкая подруга, потрясающая женщина, мама Влада Галкина!” — написала приятельница в Сети.
Кадр "Первого канала"

Как оказалось, после смерти Владислава Галкина женщина серьезно заболела. Она не могла пережить потерю любимого сына. Однако тогда Елена Петровна не распространялась насчет диагноза и надеялась на выздоровление. Сейчас подруга Демидовой рассказала, что она столкнулась с онкологией и не смогла побороть недуг.

“Только отметили юбилей 70 лет. Рак четвертой стадии, заболела после гибели сына”, — призналась приятельница.

Бывший муж Елены Демидовой Борис Галкин отказался от комментария по поводу смерти некогда близкого человека. Как оказалось, именно он заботится о похоронах. “Он сейчас занят, на нем лежит вся организация”, — сообщила супруга мужчины Инна Разумихина.

Близкие и знакомые Демидовой выражают сочувствие родственникам артистки. Они не могут поверить в то, что случилось. “Светлая память!”, “Мои самые искренние соболезнования!”, “Светлая память светлой женщине, матери, человеку! Царствие Небесное!” — писали фолловеры.

Как оказалось, последнее время Елена Петровна жила в доме, который находится в Псковской области. Однако женщина хотела покоиться рядом с сыном на Троекуровском кладбище.

“Дорогие поклонники творчества Владислава Галкина и просто отзывчивые люди! Для того, чтобы выполнить последнюю волю Елены Петровны — похоронить ее рядом с Владом, нужно демонтировать памятник, и кроме обычных затрат на похороны на Троекуровском кладбище, одном из самых дорогих в Москве, нужно перевезти ее из Пскова в Москву. На все это по подсчетам Бориса Сергеевича, который занимается этим скорбным делом, нужно 500 тысяч рублей”, — написала подруга Демидовой в соцсети.

У Елены Петровны осталась дочь Мария. Сейчас ей чуть больше 40 лет. Она долгое время жила в селе Конново Псковской области, а после развода родителей переехала к маме в московскую квартиру. Борис Галкин оставил жилье родным людям. По словам знакомых Демидовой, бывший супруг никак не помогал семье финансово, а пожилая женщина с наследницей нигде не работали и существовали лишь на пенсию.

“Все, что нужно, у нас с дочкой есть. Хочу только одного — не болеть так, как раньше. У меня есть знакомые врачи, которые все мне привозят. Живу на пенсию. Смешно было бы, чтобы ее хватало, но мы все же справляемся”, — говорила четыре года назад Елена Петровна “СтарХиту”.

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Мама Владислава Галкина скончалась после тяжелой болезни (2)

Кадр Первого канала
“СтарХиту” стало известно, что 23 мая мама известного актера Владислава Галкина Елена Демидова ушла из жизни. Как оказалось, 70-летняя женщина скончалась ранним утром во вторник. Это подтвердили друзья Елены Петровны в соцсети. “Сегодня в четыре утра умерла Елена Петровна Демидова, моя близкая подруга, потрясающая женщина, мама Влада Галкина!” — написала приятельница в Сети.

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