Малахов покинул Первый канал за полмиллиона

Dni.ru
вторник, 15 августа 2017 г. 12:41
Стала известна сумма декретных ведущего "Пусть говорят". Она много меньше обычного заработка шоумена и кажется смешной.
© RIA/Scanpix

Андрей Малахов официально подтвердил, что уходит с Первого канала. Однако не навсегда, а в декретный отпуск – его супруга Наталья Шкулева ждет первенца. Новый продюсер программы "Пусть говорят" Наталья Никонова негативно отреагировала на решение журналиста самому заботиться о малыше и выдвинула ультиматум: либо он остается вести программу, либо становится бебиситтер. А ведь в соответствии с пунктом 2 статьи 256 Трудового кодекса отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику...

Как пишет bfm.ru, если телеведущий был официально трудоустроен на Первом, ему обязаны выплатить декретные за 4,5 месяца. Учитывая, что потолок декретных денег из Фонда социального страхования составляет около 266 тысяч рублей, Малахову причитается 532 тысячи.

Это, конечно, очень мало: согласно неофициальным данным, за ведение четырех выпусков "Пусть говорят" в неделю Андрей получал примерно 700 тысяч рублей. Плюс программа "Сегодня вечером", плюс работа в журнале, плюс ведение корпоративов... Последняя статья доходов была у Малахова основной – промоутеры уверяют, что он брал за ведение свадеб, юбилеев и прочих торжеств не менее одного миллиона рублей.

Dni.ru
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