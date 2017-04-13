Максим Виторган поведал о минусах позднего отцовства

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четверг, 13 апреля 2017 г. 12:08
В ноябре прошлого года 44-летний актер Максим Виторган в третий раз стал отцом. Телеведущая Ксения Собчак подарила ему очаровательного мальчика, которого решили назвать Платоном. Счастливые родители души не чают в очаровательном малыше и стараются проводить с ним как можно больше времени, пишет Starhit.
© Instagram

Недавно Максим Виторган ответил на вопросы пользователей Интернета. “Есть ли разница в ощущениях, когда дети появляются в 20 лет и после 40?” — спросили артиста поклонники. По словам Максима, его сын слишком мал, чтобы об этом говорить. Тем не менее актер считает, что есть объективные факторы, о которых он и рассказал. К примеру, когда у мужчины родился старший наследник Даниил, он в тот же день устроил веселую вечеринку для друзей. “На этот раз, под недоуменными взглядами, намеками и просто сильным психологическим давлением, я собрал друзей только спустя две или три недели”, — продолжил Виторган.

Актер также отметил, что он стал более уравновешенным и сентиментальным. “Теперь на меня производят впечатление все эти розовые сердечки, плюшевые мишки. Да и парень такой получился удачный — не суетливый, вдумчивый, обаятельный”, — поделился мужчина.

Рассуждая о том, когда лучше заводить детей, Виторган заявил, что лучше всего это делать в зрелом возрасте. По мнению знаменитости, в таком случае родители успеют вдоволь пожить для себя и смогут со спокойной душой начать воспитание наследников. С другой стороны, в позднем отцовстве есть и минусы, которые Виторган раскрыл в своем ответе.

“Есть красивая (хотя и более инфантильная) картинка, в которой идут по улице молодые родители и держат за руки двоих детей. Ведь дети укорачивают жизнь, а не удлиняют ее. С появлением ребенка у тебя появляется шкала, по которой ты четко видишь, как проходит время. Моему сыну будет всего-навсего 10 лет, а мне — уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает”, — поделился актер.

Кроме того, Максим Виторган рассказал о том, каково жить с очень известным человеком. По словам артиста, он привык к популярности жены и воспринимает ее как данность. Однако в первое время актер был шокирован тем вниманием, которое приковано к Ксении Собчак. “Прессу волнует каждый ее чих, каждое слово становится поводом для целой статьи”, — цитирует мужчину сайт The Question.

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