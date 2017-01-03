Максим Фадеев назвал новогодние огоньки “погружением в ад”

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Дни.ру
вторник, 3 января 2017 г. 15:30
Продюсер и музыкант в ужасе от уровня пошлости и глупости в эфире. И надеется, что артисты тоже это понимают.

В кадре прыгали черти и пингвины. Из каждого угла валил дым. Девицы в трусах скакали на первом плане. Артисты в перьях, стразах и кокошниках не попадали в фонограмму. Даже если и исполняли в тысячный раз песню времен своей юности. При этом выглядели моложе, чем 20, 30, 40 лет назад.

Порой “вашу маму тут и там показывали“ — звезды пели одновременно на разных каналах. Потом слово взял Жириновский, которого всегда зовут для смеха, словно клоуна. После поздравления политика прошлись по Трампу, Клинтон и Меркель. Киркоров и Басков в образах Фили и Степашки шутили про падение цен на нефть.

Елена Воробей пародировала Аллу Пугачеву, которую в новогоднюю ночь купили конкуренты с Первого канала и сделали ведущей.

Такого же мнения придерживается и продюсер, композитор Максим Фадеев. “Я не смог досмотреть не одно музыкальное “шоу” на федеральных каналах, — признался он. — Такое ощущение, что у руководства первого и второго канала мир застыл в 1993 году”.

“Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а все вместе -это просто погружение в ад. Я искренно боялся переключить на первый или второй каналы, что бы не попасть в “прошлое” на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!”, — возмущен Максим.

“Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде “развлекательное” телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение верх пошлости! Жаль наших артистов которые, по привычке соглашаются участвовать на “Балу у Сатаны”! Господи, когда закончатся эти “Песни Года” и “Голубые огоньки”?“ — написал Фадеев на своей странице в социальной сети.

Дни.ру
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