Майк Тайсон запускает комедийный сериал в своем YouTube

NEWSru.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 19:34
Бывший супертяжеловес Майк Тайсон решил попробовать себя в новом жанре и анонсировал скетч-сериал для YouTube.

Легендарный американский боксер объединился со студией Shots и некоторыми молодыми "цифровыми" звездами. Сейчас на канале спортсмена представлено единственное видео - набравший два миллиона просмотров клип на рэп-композицию "If You Show Up". А начиная с марта короткие комедийные выпуски сериала будут появляться каждые две недели, пишет Variety.

"Майк очень забавный парень, и на экране, и в реальной жизни. Мы будем знакомить с ним совершенно новую аудиторию", - говорит директор студии Джон Шахиди.

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и обладатель нескольких не побитых до сих пор мировых рекордов, Майк Тайсон завершил спортивную карьеру в 2005 году. Снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах, в основном в эпизодических ролях, в 2016 году сыграл главную роль в фильме "Ип Ман 3". Также он является соавтором сценария автобиографического фильма "Тайсон" и снялся в двух документальных фильмах.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Майк Тайсон запускает комедийный сериал в своем YouTube

Майк Тайсон запускает комедийный сериал в своем YouTube
Бывший супертяжеловес Майк Тайсон решил попробовать себя в новом жанре и анонсировал скетч-сериал для YouTube.

Аудитор "Оскара" извинился за ошибку с "Лунным светом" и "Ла-Ла Лендом"

Oskarų statulėlė
Аудитор премии "Оскар", компания PricewaterhouseCoopers извинилась за ошибку с фильмами "Лунный свет" и "Ла-Ла Ленд", сообщает Variety.

Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым

Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым
Бари Алибасов откровенно рассказал о том, как сцепился с Игорем Крутым. Неприятный инцидент между продюсером группы "На-На" и именитым композитором случился на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.

ФОТО: Самые яркие наряды звезд на красной дорожке церемонии "Оскар" (2)

Oskarai 2017
Вручение самой обсуждаемой кинопремии мира "Оскар" - событие не только для мира кино, но и моды. Именно там можно увидеть во всем многообразии тенденции стиля.

Карл Лагерфельд обвинил Мэрил Стрип в "дешевом поведении"

Карл Лагерфельд обвинил Мэрил Стрип в дешевом поведении
Американская актриса Мэрил Стрип обвинила модельера Карла Лагерфельда в том, что тот испортил ей церемонию вручения премии "Оскар".
Facebook друзья
Rambler's Top100