Мадонна опровергла слухи об усыновлении еще двух детей из Малави

"Я нахожусь в Малави, чтобы проверить детскую больницу в Блантайре и другую мою работу с Raising Malawi, потом я еду домой", – говорится в заявлении артистки.

По словам Мадонны, слухи о новом процессе усыновления неверны.

Ранее в местных властях заявили, что певица явилась в Высший суд 25 января по поводу усыновления еще двух детей.

В 2008 году Мадонна усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба – уроженцы Малави. Кроме того, у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.