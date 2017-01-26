Мадонна опровергла слухи об усыновлении еще двух детей из Малави

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Gazeta.ru
четверг, 26 января 2017 г. 16:25
Американская певица Мадонна опровергла слухи об усыновлении еще двух детей из Малави, сообщает People.
© Vida Press

"Я нахожусь в Малави, чтобы проверить детскую больницу в Блантайре и другую мою работу с Raising Malawi, потом я еду домой", – говорится в заявлении артистки.

По словам Мадонны, слухи о новом процессе усыновления неверны.

Ранее в местных властях заявили, что певица явилась в Высший суд 25 января по поводу усыновления еще двух детей.

В 2008 году Мадонна усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба – уроженцы Малави. Кроме того, у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.

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