Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории Франции

Lenta.ru
вторник, 11 апреля 2017 г. 16:12
Картина "Валериан и город тысячи планет" французского режиссера Люка Бессона установила рекорд, став самой дорогой лентой в истории кинематографа Франции, сообщает Lenta со ссылкой на издание Cineuropa.

Бюджет фильма составил 197 миллионов евро. Раньше самой дорогой картиной считался "Астерикс на Олимпийских играх" 2008 года с бюджетом в 78 миллионов евро.

Отмечается, что "Валериан и город тысячи планет" — фильм исключительно французского производства, хотя оригинальный язык ленты — английский.

Картина, главные роли в которой сыграли Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.

В фильме также снялись певица Рианна, Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рутгер Хауэр.

Мировая премьера намечена на 20 июля.

Lenta.ru
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