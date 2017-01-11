Любитель пластики набрал 12 кило для пересадки жира в ягодицы

Lenta.ru
среда, 11 января 2017 г. 18:59
Бразилец Родриго Алвес, потративший на пластическую хирургию 368 тысяч фунтов стерлингов, поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
© Instagram

В течение нескольких месяцев он употреблял не менее 3 тысяч килокалорий в сутки. В результате в области поясницы и спины, а также в бедрах накопилось около полутора литров жира. Во время очередной пластической операции врачи откачали его и использовали для увеличения ягодиц мужчины.

33-летний Алвес остался доволен результатом. "Я родился в Бразилии, но никогда не имел бразильских ягодиц, — говорит он. — Теперь они у меня есть".

С 2004 года бразилец подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, делал липосакцию и инъекции ботокса.

В апреле 2016 года сообщалось, что Алвес оказался в больнице после неудачной процедуры по изменению формы носа, которая вызвала некроз. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов.

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