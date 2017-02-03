Лоза прошелся по Ивану Урганту

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Dni.ru
пятница, 3 февраля 2017 г. 15:03
Звездный острослов Юрий Лоза заставил себя посмотреть шоу "Вечерний Ургант" и остался недоволен. По мнению критика, юмор в этой передаче хромает, а аплодисменты зрителей – фальшивые.
© RIA/Scanpix

"В силу профессии мне довелось познакомиться и пообщаться со многими сатириками и юмористами, а с кем-то даже поработать. Я бывал на многих передачах (смешных и не очень), травил анекдоты, пел частушки и участвовал в шуточных номерах", – сообщил на своей странице "ВКонтакте" Лоза.

Он и сам иногда пишет для юмористов. Один из придуманных Юрием номеров звучал даже на "Юрмалине". "Когда лет пятнадцать назад начали поднимать голову хохмачи новой формации, они снисходительно относились к "старой гвардии" и упрекали ее в "пересаливании лицом", в глубокомысленных паузах после каждой шутки, а также в записанном смехе, звучащем после каждой репризы, неважно – смешной или не смешной. Они говорили, что будут шутить совсем иначе, с другой "плотностью" юмора и в разы большей искренностью..." – вспоминает исполнитель нетленки "Плот".

По мнению артиста, амбициозные шоумены не выполнили своих обещаний. В сфере отечественного юмора ничего не меняется. "Вчера я попробовал посмотреть передачу, заточенную под одного из самых помпезных шутников новой формации – "Вечерний Ургант". Да все то же самое! Те же глубокомысленные паузы после заученных острот, написанных старыми усталыми смехунами, то же "пересаливание лицом", и то же самолюбование", – констатировал строгий Лоза.

Реакция зрителей в студии на шутки ведущего "Вечернего Урганта" показалась Юрию неестественной. "Даже смех массовки, по взмаху дирижерской палочки реагирующей на каждый пук ведущего, абсолютно идентичен фонограмному. Я и представить не могу, что будет с этой массовкой, если какая-нибудь шутка вдруг окажется по-настоящему смешной... Истерика, наверное... Или обмороки..." – иронизирует Лоза.

Dni.ru
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