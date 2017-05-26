Лоза обидно обозвал Арбенину

Известная певица Диана Арбенина в новом интервью рассказала, как однажды ее обидно обозвал Юрий Лоза. Исполнитель хита "Плот" попросил полечить солистку группы "Ночные снайперы" от шизофрении.

Арбенина стала гостей популярного шоу "ОК на связи!". Во время эфира в студии Диана со своими музыкантами блистательно исполнила несколько композиций. В ходе интервью обаятельная 42-летняя артистка ответила на вопросы о своей жизни, детях, карьерных планах и мечтах.

Зашел разговор и о случае, когда звездный критик Юрий Лоза написал о Диане неприятные вещи в своей книге. "Он как-то пришел ко мне домой, чтобы получить согласие на песню "Земляничная". У меня орали дети, я стирала какие-то пеленки в этот момент. И он сидел с дипломатом на стуле, шапка-пирожок, понятно, и терпеливо ждал, когда я там кого-то укачаю", – вспомнила Арбенина.

Просьбу Юрия она тогда исполнила. "Я подписала ему бумагу для его книги про то, как писать песни, а потом через какое-то время мои друзья говорят: "Слушай, что там Лоза про тебя написал?". Я говорю: "В смысле?". А они: "Он написал, что ты шизофреничка". Я говорю: "Да ладно?". Я открываю эту книгу, и там написано: "Вот пример типичной шизофрении в творчестве Дианы Арбениной". Ее, конечно, нужно полечить и так далее", – процитировала Лозу певица и поспешила перейти к более приятной теме разговора.

Исполнительница призналась, что жаждет больше времени проводить с наследниками – двойняшками Артемом и Мартой, которых она родила в 2010-м. "Я хочу полностью отдать себя детям на год. Мне катастрофически не хватает времени на них, – посетовала любящая, заботливая мать. – Если меня слышит сейчас мое предназначение, космос, я бы хотела все-таки больше времени проводить с детьми. Все очень просто в этом смысле".

Лидер группы "Ночные снайперы" готовит летний концерт 2 июня на открытой площадке, однако многочисленные поклонники артистки опасаются, что аномально холодная погода может поставить под угрозу мероприятие.

"Что касается этой весны, я думаю, что мы наконец огребли реакцию природы на наше поведение. Это результат того, как мы относимся к окружающей среде. И позвольте мне быть нудной, но я действительно думаю, что в какой-то момент природа нам отплатила. За то, как мы над ней измываемся, за то, как мы ее губим, за то, как мы ее не жалеем, за то, как мы гадим постоянно. И ведь все разговоры про то, что мы ее бережем, – это же большей частью разговоры, – считает Арбенина. – И вот она начинает себя неадекватно вести. Потому что я никогда не видела такой холодной весны".

Диана верит, что в день ее концерта под открытым небом будет тепло. "Поскольку я очень хорошо отношусь к тому, что меня окружает, я не сорю и своих детей приучаю по-человечески относиться к нашим лесам, полям и так далее, я надеюсь, что 2 июня погода даст возможность отыграть хорошо", – рассудила артистка.