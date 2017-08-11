Лолите сорвали гастроли в Крыму

Бублик
пятница, 11 августа 2017 г. 15:15
Артистка должна была отправиться в гастрольный тур по Крыму. Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и Керчь — все с распростертыми объятиями ждали певицу. Но не дождались, концерты отменились в последний момент. Певица рассказала, в чем было дело, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram nuotr.

“Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали в руки настоящих аферистов. Билеты в Крым были аннулированы уже в 12 ночи, когда мы уже сдавали и сдали вещи, заплатили за перевес за инструменты. Не комментировала гастроли в Крыму потому, что у меня была надежда, что мне все-таки разрешать въезд на Украину и я смогу видеть свою семью. Все ищут какую-то политическую подоплеку, но нет.

Обычные мошенники, которые, вероятно, думали забрать из кассы все деньги, заплатив авансовую часть мне и всем залам. Мы обзвонили все залы с моим директором Эдуардом, чтобы из кассы никому не выдавали деньги (аферистам — авт.), чтобы зрители хотя бы могли забрать их назад. В полвторого ночи я только приехала домой, дико расстроенная, вместе с коллективом.

Да, это шесть концертов, на которых, видимо, думали нагреться. Простите меня ради Бога, моей вины нет. И вы знаете мой характер — я бы полетела в любом случае”.

Директор певицы добавил, что мошенники были из России. И что коллективу даже не удалось вылететь из-за отсутствия рейсов.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Лолите сорвали гастроли в Крыму

Лолите сорвали гастроли в Крыму
Артистка должна была отправиться в гастрольный тур по Крыму. Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и Керчь — все с распростертыми объятиями ждали певицу. Но не дождались, концерты отменились в последний момент. Певица рассказала, в чем было дело, пишет “Комсомольская правда”.

СМИ: Шинейд О'Коннор госпитализирована

Sinead O`Connor
В США госпитализирована певица Шинейд О'Коннор, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как исполнительница опубликовала видео, в котором рассказала о проблемах со своим психическим здоровьем.

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина

Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.

Имущество "танцующего миллионера" арестовали (2)

Gianluca Vacchi
Имущество итальянского предпринимателя Джанлуки Вакки (Gianluca Vacchi) на сумму 10 миллионов евро арестовано. Об этом пишет Corriere della Sera.

Стало известно, куда направят собранные для Жанны Фриске деньги (2)

Фото: jeannefriske.com
Президент Русфонда Лев Амбиндер заявил, что средства, которые вернут родители Жанны Фриске, фонд направит на лечение онкобольных детей, а жертвователи, которые будут против, смогут вернуть их себе, передает РИА "Новости".
Facebook друзья