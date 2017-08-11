Лолите сорвали гастроли в Крыму

“Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали в руки настоящих аферистов. Билеты в Крым были аннулированы уже в 12 ночи, когда мы уже сдавали и сдали вещи, заплатили за перевес за инструменты. Не комментировала гастроли в Крыму потому, что у меня была надежда, что мне все-таки разрешать въезд на Украину и я смогу видеть свою семью. Все ищут какую-то политическую подоплеку, но нет.

Обычные мошенники, которые, вероятно, думали забрать из кассы все деньги, заплатив авансовую часть мне и всем залам. Мы обзвонили все залы с моим директором Эдуардом, чтобы из кассы никому не выдавали деньги (аферистам — авт.), чтобы зрители хотя бы могли забрать их назад. В полвторого ночи я только приехала домой, дико расстроенная, вместе с коллективом.

Да, это шесть концертов, на которых, видимо, думали нагреться. Простите меня ради Бога, моей вины нет. И вы знаете мой характер — я бы полетела в любом случае”.

Директор певицы добавил, что мошенники были из России. И что коллективу даже не удалось вылететь из-за отсутствия рейсов.