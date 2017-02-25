Лолите потребовалась операция после химии

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Dni.ru
суббота, 25 февраля 2017 г. 13:46
Певица уверяет, что должна была стать "сморщенной старушенцией". Просто онa ведет не самый здоровый образ жизни.
© RIA/Scanpix

Лолите Милявской 53 года. Но выглядит она хорошо. Возможно, благодаря чудесам современной хирургии. "В принципе, при том образе жизни, который я веду, я должна быть сморщенной старушенцией, и никак иначе, – уверяет Лолита. – Я курильщик, я могу себе позволить виски с колой, я неправильно питаюсь с точки зрения всех норм. У меня нет такого, чтобы сначала стакан воды, потом углеводы, потом кашка и обезжиренный йогурт… Ничего подобного я не соблюдаю".

"Там, где по возрасту уже положено, я прибегаю к услугам своего пластического хирурга, – продолжает певица. – Семь лет назад он подправил мне веки, сделал их похожими на то, как они выглядели на моих фотографиях после выпуска в школе. Сейчас вот сделала подтяжку лица".

Это необходимые в ее возрасте косметологические процедуры, поскольку, как считает Лолита, они помогают держать лицо в форме. "Я бы, может, всего этого и не делала бы, если бы у меня была другая профессия. Мне бы хватало генетики. Но поскольку каждый день – макияж, считайте – тонны химии, плюс вокал, который растягивает мышцы подбородка, шеи… Так что это необходимые вещи, которые не связаны ни с присутствием в моей жизни молодого мужа, ни с моим желанием омолаживаться".

Это, по заявлению певицы, связано отчасти с работой операторов: им должно быть удобно ее снимать, а она не должна отвлекаться на то, чтобы говорить им: "Ой, не снимайте мой профиль, у меня там провисла мышца!". "Поэтому я все это делаю исключительно ради работы и во имя работы. В жизни я не пользуюсь никакой косметикой, даже если иду на какой-нибудь званый вечер", – цитирует Лолиту портал lady.tut.by.

Dni.ru
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