Лолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото

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Gazeta.ru
вторник, 25 апреля 2017 г. 16:27
Певица Лолита прокомментировала откровенную фотографию, опубликованную Службой безопасности Украины, передает радиостанция "Говорит Москва".
© RIA/Scanpix

По словам артистки, после вчерашних стрессов ее все больше веселит СБУ: "В моей семье с сегодняшнего дня все смеются".

Как отметила Лолита, она понимала, что на нее сразу польется "куча всего", но не от обычных нормальных граждан Украины и России, а от тех, кто специально сидит на зарплате.

"Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя", – сообщила певица.

Она сообщила, что все, кто знает ее близко, а также зрители могут сравнить, что формы разные.

Певица добавила, что у спецслужб, по всей вероятности, нет других занятий, кроме как бороться с ней.

Ранее сообщалось, что СБУ опубликовала откровенное фото певицы Лолиты.

Gazeta.ru
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