Лолита обратилась за помощью к пластическому хирургу

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четверг, 5 января 2017 г. 11:25
После новогодних праздников 53-летняя певица планирует посетить клинику пластической хирургии и лазерной косметологии известного московского специалиста Андрея Искорнева. Лолита давно пользуется его помощью, дружит с ним, периодически консультируется в вопросах ухода за собой, пишет Starhit.
© Instagram nuotr.

На этот раз исполнительница, воспользовавшись “окном” в напряженном концертном графике, решила сделать лазерную шлифовку лица — это самый действенный и не имеющий аналогов способ избавиться от морщин, других недостатков кожи и продлить ее молодость.

“Подобную процедуру я уже делала семь лет назад, в этой же клинике, у моего любимого хирурга Андрея Искорнева, — рассказывает “СтарХиту” Милявская. — И вот решилась снова, планово. По работе я постоянно меняю часовые пояса, недосыпаю, гримируюсь, от этого кожа устает, быстрее стареет. Лазерная шлифовка лица проходит под общим наркозом, длится около часа: во время нее полностью снимается верхний слой дермы. Для достижения эффекта достаточно одного сеанса. После процедуры долгое время лицо восстанавливается, поэтому не рекомендуется выходить на улицу от недели до трех, необходимо будет пройти еще ряд процедур. Я выбрала период, когда у меня не запланированы концерты, гастроли. Пластику, кстати, делать не собираюсь — Андрей сказал, что у меня прекрасная наследственность и очень тонкая кожа, поэтому мне это пока не нужно”.

A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Dec 1, 2016 at 5:03am PST

Артистка регулярно ведет микроблог, где размещает снимки из обычной жизни. Разглядывая семейные кадры Лолиты, поклонники сходятся во мнении, что выглядит она превосходно. Тем не менее, звезда понимает, что ей следует поддерживать имеющийся внешний вид, чтобы оставаться востребованной.

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