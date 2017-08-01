Лолита Милявская показала себя в прозрачным трико

Лолита присутствовала на музыкальном фестивале "Жара 2017" в Баку в качестве гостьи. На фестивале собрались, в основном, звезды российского шоу-бизнеса, но певица позаботилась о том, чтобы ее образ остался наиболее ярким.

Свое выступление на сцене 53-летняя певица начала в цветной накидке, а к финалу песни сорвала ее и осталась в одном облегающем и прозрачном трико, не скрывающего формы ее тела. Сквозь рисунки на трико можно было заметить черный боди.