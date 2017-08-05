Linkin Park побили рекорд Дэвида Боуи в хит-параде Billboard

Gazeta.ru
суббота, 5 августа 2017 г. 15:49
Группа Linkin Park побила рекорд музыканта Дэвида Боуи в хит-параде Billboard.
© Vida Press

После самоубийства лидера коллектива Честера Беннингтона сразу 23 песни Linkin Park попали в чарты Hot Rock Songs.

Предыдущий рекорд был установлен после смерти Боуи в 2016 году. Тогда количество композиций музыканта в хит-параде составило 21.

Что касается Linkin Park, то три их альбома возглавили чарты Top Rock Albums. Это пластинки One More Light, Hybrid Theory и Meteora (первое, второе и третье места соответственно).

Таким образом, Linkin Park – первые музыканты, занявшие три первые строчки в одну неделю в хит-параде Top Rock Albums.

Ранее сообщалось, что два альбома Linkin Park стали одними из самых продаваемых в США после гибели Беннингтона.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Linkin Park побили рекорд Дэвида Боуи в хит-параде Billboard

Linkin Park побили рекорд Дэвида Боуи в хит-параде Billboard
Группа Linkin Park побила рекорд музыканта Дэвида Боуи в хит-параде Billboard.

Нагиев: поклонницы требуют секса

Нагиев: поклонницы требуют секса
Мечта всех женщин России, Дмитрий Нагиев, в свои 50 лет до сих пор не женат. Ведущий рассказал о своих надеждах.

Названы самые сексуальные журнальные обложки всех времен (7)

Foto: Women's Health
Стали известны самые сексуальные журнальные обложки всех времен по версии US Magazine.

Умер министр магии из "Гарри Поттера"

Robert Hardy
В Британии на 92-м году жизни скончался актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в киноэпопее о Гарри Поттере.

Кристен Стюарт передумала быть лесбиянкой (4)

Kristen Stewart
27-летняя звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт, которая в настоящий момент встречается с моделью Стеллой Максвелл, заявила, что готова вернуться к гетеросексуальным отношениям.
Facebook друзья