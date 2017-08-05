Linkin Park побили рекорд Дэвида Боуи в хит-параде Billboard

После самоубийства лидера коллектива Честера Беннингтона сразу 23 песни Linkin Park попали в чарты Hot Rock Songs.

Предыдущий рекорд был установлен после смерти Боуи в 2016 году. Тогда количество композиций музыканта в хит-параде составило 21.

Что касается Linkin Park, то три их альбома возглавили чарты Top Rock Albums. Это пластинки One More Light, Hybrid Theory и Meteora (первое, второе и третье места соответственно).

Таким образом, Linkin Park – первые музыканты, занявшие три первые строчки в одну неделю в хит-параде Top Rock Albums.

Ранее сообщалось, что два альбома Linkin Park стали одними из самых продаваемых в США после гибели Беннингтона.