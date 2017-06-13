Линдси Лохан сыграет со звездой "Гарри Поттера" в комедийном сериале

В телешоу канала Sky также снимаются Ник Фрост и Дон Джонсон. Первый сезон выйдет в эфир этой осенью. Лохан снимается во втором, его премьера ожидается в 2018 году.

Главный герой в исполнении Гринта – представитель страховой компании, которому ошибочно ставят смертельный диагноз, и он решает никому о нем не говорить. Лохан перевоплотится в дочь его начальника.