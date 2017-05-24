Линдси Лохан пишет сценарий к сериалу о российских олигархах

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NEWSru.com
среда, 24 мая 2017 г. 08:44
Звезда "Дурнушки" и "Дрянной девчонки" Линдси Лохан, которая последние пару лет находится в некотором творческом простое, решила вернуться на страницы мировых изданий с новым остроактуальным проектом, посвященным России.
Lindsay Lohan
© Vida Press

Источник The New York Post, который общался с актрисой и моделью на Каннском фестивале, рассказал, как она представила свою нынешнюю работу своим коллегам. "Она говорила, что вместе с напарником пишет для Netflix сценарий, отметив, что работает над ним каждый день. Речь идет о телесериале про российских олигархов. Главные действующие лица - три "принцессы" разного возраста", - говорит он.

Линдси Лохан, рассказывая о проекте, отметила, что он чем-то напоминает мистический сериал "ОА", снятый для Netflix сценаристкой и актрисой Брит Марлинг и режиссером Залом Батманглиджем. В ближайшее время Лохан собирается съездить в Москву, чтобы своими глазами увидеть то, о чем она пишет.

Линдси Лохан начала модельную карьеру в трехлетнем возрасте, в 10 лет начала играть в сериалах, а в 11 - сыграла главную роль в комедии "Ловушка для родителей". К окончанию школы она была популярной киноактрисой, выпустила сольный музыкальный альбом. В 2007 году она попала в два ДТП подряд и вынуждена была лечиться от наркозависимости. В том же году журнал Maxim признал ее самой желанной и сексуальной женщиной в мире.

После реабилитации Лохан появилась в нескольких сериалах и попробовала себя в качестве дизайнера. Также она снималась в фотосессиях для мужских журналов. Так, например, в апреле нынешнего года она шокировала поклонников фотосетом для российского Officiel на фоне волосатых мужских ног и ягодиц.

Что касается российских олигархов, то их жизнь Лохан знает не понаслышке - в течение двух лет она встречалась с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым. Пара рассталась с громким скандалом год назад.

NEWSru.com
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