Лидер группы Soundgarden умер через несколько часов после концерта

bbcrussian.com
четверг, 18 мая 2017 г. 14:15
Вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл скончался в возрасте 52 лет всего через несколько часов после очередного концерта.
© AP / Scanpix

В заявлении представителя певца говорится, что смерть Корнелла была неожиданной и внезапной, точные причины смерти еще предстоит установить.

Soundgarden - одна из самых известных музыкальных гранж-групп.

17 мая группа давала концерт в Детройте. Концерт был частью турне, на май были намечены еще несколько выступлений.

Гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж выразил соболезнования в связи со смертью Корнелла, написав в "Твиттере": "Покойся с миром, Крис Корнелл. Необыкновнено талантливый, необыкновенно молодой, тот, по кому будут очень скучать".

Корнелл выпустил четыре сольных альбома. Его самый известный сингл в Британии - песня "Ты знаешь мое имя" (You Know My Name), которая стала саундтреком фильма бондианы "Казино "Рояль" с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда.

Он стал первым американским артистом, написавшим и исполнившим музыку для фильме об агенте 007.

И все же больше всего Корнелл был известен как лидер группы Soundgarden, которая была создана в 1984 году и выпустила шесть студийных альбомов.

Ранее члены группы подтвердили, что записывают в студии новые композиции. Сам Крис Корнелл накануне своей смерти написал в твиттере о концерте в Детройте: "Наконец вернулись в город рока".

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