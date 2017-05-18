Лидер группы Soundgarden умер через несколько часов после концерта

В заявлении представителя певца говорится, что смерть Корнелла была неожиданной и внезапной, точные причины смерти еще предстоит установить.
Soundgarden - одна из самых известных музыкальных гранж-групп.
17 мая группа давала концерт в Детройте. Концерт был частью турне, на май были намечены еще несколько выступлений.
Гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж выразил соболезнования в связи со смертью Корнелла, написав в "Твиттере": "Покойся с миром, Крис Корнелл. Необыкновнено талантливый, необыкновенно молодой, тот, по кому будут очень скучать".
Корнелл выпустил четыре сольных альбома. Его самый известный сингл в Британии - песня "Ты знаешь мое имя" (You Know My Name), которая стала саундтреком фильма бондианы "Казино "Рояль" с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда.
Он стал первым американским артистом, написавшим и исполнившим музыку для фильме об агенте 007.
И все же больше всего Корнелл был известен как лидер группы Soundgarden, которая была создана в 1984 году и выпустила шесть студийных альбомов.
Ранее члены группы подтвердили, что записывают в студии новые композиции. Сам Крис Корнелл накануне своей смерти написал в твиттере о концерте в Детройте: "Наконец вернулись в город рока".