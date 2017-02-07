Лера Кудрявцева заявила, что не колет ботокс

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вторник, 7 февраля 2017 г. 16:33
Лере Кудрявцевой — 45 лет, но при этом выглядит она лет на 15 моложе. Телеведущая ни раз говорила в интервью, что ей просто повезло с генетикой. Мол, у нее молодо выглядит и мама. А тратить время на походы в салоны красоты и спортзалы ей жаль, пишет "Комсомольская правда”.
© Sputknik/Scanpix

“Единственное, что мне нравится — это массажи, и вот их я периодически делаю. Но если честно, даже эта процедура присутствует в моей жизни только потому, что это необходимость — у меня болит спина, и массаж мне прописал врач. А если говорить о косметологии, я все это ненавижу и жутко боюсь. Пожалуй, у меня очень хороший гример, вот и все”, — сообщила ведущая порталу Woman.ru.

Несмотря на то, что телеблондинка не впервые говорит о секретах своей прекрасной внешности, в этот раз заявления Кудрявцевой почему-то очень сильно возмутили ее поклонников.

“Какая генетика, если ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса?” — удивились они.

“А можно фото мамы с папой в студию? Что за мода у сегодняшней “элиты” врать и не краснеть. Реально за кого публику принимают”, — присоединились новые фолловеры.

Кто-то припомнил передачу “Секрет на миллион”, где гостем Леры стал историк моды Александр Васильев. “Кудрявцеву сильно задело когда Васильев в секрете на миллион в глаза ей сказал что у нее все сделанное”, — напомнил один из комментаторов.

Впрочем, сама Лера никак не отреагировала на возмущение поклонников, а лишь выложила свежее фото с молодым мужем.

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Лера Кудрявцева заявила, что не колет ботокс

Лера Кудрявцева заявила, что не колет ботокс
Лере Кудрявцевой — 45 лет, но при этом выглядит она лет на 15 моложе. Телеведущая ни раз говорила в интервью, что ей просто повезло с генетикой. Мол, у нее молодо выглядит и мама. А тратить время на походы в салоны красоты и спортзалы ей жаль, пишет "Комсомольская правда”.

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