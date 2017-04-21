Леонтьева не пустили в ресторан

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Dni.ru
пятница, 21 апреля 2017 г. 09:44
Певец в ярком и блестящем наряде шокировал охрану. Он нарушил дресс-код заведения, но в итоге все обошлось.
© RIA/Scanpix

Ресторатор из Италии Уиллиам Ламберти уже 20 лет живет в Москве. Недавно он открыл в центре столицы ресторан марокканской кухни, среди завсегдатаев которого немало знаменитостей.

"Наши гости всегда были очень обеспеченными и оставляли приличный чек, – заверил Ламберти. – Я много работал, не обращал внимания на звезд. Для меня главное – сделать все на высшем уровне".

"У нас часто бывали знаменитости: Лайма Вайкуле забегала пообедать, Аллу Пугачеву помню – ей нравилась утка или индейка с яблоками, – продолжил повар. – Курьез произошел с Валерием Леонтьевым. Его не хотели пускать в ресторан, так как он был одет не по дресс-коду: пришел в чем-то ярком и блестящем. Но в итоге все обошлось".

Напомним, что Валерий Леонтьев любит смелые наряды, которые часто придумывает сам. Сетки, плащи, перья – оказалось, артист появляется в таком виде не только на сцене, поэтому изумление охранников ресторана можно представить.

Ламберти рассказал и о гастрономических предпочтениях именитых гостей. "Как только россияне начали путешествовать, вкус изменился. Например, мы долго не могли приучить людей есть мясо с кровью, а теперь оно очень популярно", – цитирует его журнал StarHit.

Dni.ru
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