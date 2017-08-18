Леди Гага поможет певице Кеше засудить обвиненного в насилии продюсера

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Вести.Ru
пятница, 18 августа 2017 г. 09:38
Певица Леди Гага выступит в суде в поддержку своей коллеги, артистки Кеши, которая в 2014 году обвинила своего продюсера Доктора Люка в изнасиловании. Из-за судебных тяжб Кеша несколько лет не появлялась на сцене. Проигранное дело против Люка будет возобновлено, сообщает Variety.
© Vida Press

Три года назад Кеша обвинила продюсера Доктора Люка в "моральном, сексуальном и физическом насилии". Представители звезды не смогли доказать в суде вину мужчины. В ответ Люк выдвинул против Кеши ответные обвинения в издевательствах и нарушении условий контракта.

Люк заявил, что Кеша срывает работу над третьим альбомом, что противоречит условиям договора. Певица ответила, что отказывается сотрудничать с человеком, который ее унижал. Для решения спора юристы Люка пригласили выступить в суде Леди Гагу, чья личная переписка с Кешей, по словам инсайдеров, может помочь доказать правоту продюсера.
Впрочем, представители Гаги заявили, что юристы Люка подтасовывают факты, и звезда полностью на стороне своей коллеги Кеши. Гага должна выступить в суде до конца лета.

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