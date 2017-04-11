Латвийских певцов не взяли на "Новую волну 2017"

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rus.DELFI.lv
вторник, 11 апреля 2017 г. 07:34
В конце прошлой недели в Москве прошли отборочные прослушивания претендентов на участие в конкурсе "Новая волна". Увы, из латвийских исполнителей ни один не прошел в финал.
© Shutterstock nuotr.

По сообщениям российских СМИ, в отборе приняли участие около 150 вокалистов из разных стран. Латвию представляли три человека. Как Delfi Izklaide рассказал латвийский певец Алекс Силвер, вместе с ним в отборе принимали участие Диана Пашко и Алексей Ульянов, но неудачно. По его словам, та же участь постигла и претендентов из Литвы и Эстонии.

Нельзя исключать, что кто-нибудь попадет в финал по особому желанию членов жюри, такие случаи бывали не раз. В противном же случае это будет первая за 16 лет "Новая волна", в которой не будет латвийских вокалистов.

В прошлом году Латвию на конкурсе представляла Саманта Тина, занявшая 10 место.

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