Лайма Вайкуле рассказала о тайном венчании в США

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Dni.ru
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:21
Популярная певица Лайма Вайкуле приоткрыла тайну своей личной жизни. Оказывается, артистка тайно обвенчалась в Америке.
Laima Vaikule
© Vida Press

Со своим мужем Андреем Латковским Вайкуле прожила более 40 лет. Они встретились, когда Лайме было 16 лет. Андрей тогда играл на бас-гитаре на одной из рижских дискотек. Долгие годы они жили в гражданском браке и только пять лет назад пара тайно обвенчалась в Америке.

"Это была инициатива Андрея. Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме. Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди", – рассказала в интервью "Комсомольской правде" Вайкуле.

Разоткровенничавшись артистка выдала еще один секрет. Вайкуле рассказала, что ей помогает выглядеть молодо и красиво. "Мы живем у своего здоровья взаймы. Важно, как вы прожили с рождения до этого дня. Если вы будете в 20 лет все на свете вытворять, то в 40 вы будете плохо выглядеть", – отметила певица.

Кроме того, Лайма постоянно занимается спортом. "То у меня бег, то у меня лыжи, то бассейн. Стараюсь менять увлечения, потому что одно и то же надоедает. Но дело не только в спорте, главное – беречь себя изначально, иначе потом поздно будет", – подчеркнула она.

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