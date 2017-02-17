Лайма Вайкуле получила травму и лечится в США

 (6)
Вести.Ru
пятница, 17 февраля 2017 г. 11:39
Певица Лайма Вайкуле была вынуждена перенести несколько концертов после операции, которую ей сделали в одной из клиник США. Сейчас, говорит Вайкуле, заботливые врачи в прямом смысле ставят ее на ноги.
Пресс-фото

Вообще 62-летняя певица очень заботится о своем здоровье, регулярно обследуется и по пустякам к врачам не обращается. Но в данном случае пришлось, поскольку несколько дней назад Вайкуле получила травму, катаясь на одном из горнолыжных курортов, пишет "Комсомольская правда".

"Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя", — сказала Лайма в интервью журналистам. Она также сообщила, что концерты не отменяются, а состоятся в марте, как только певица вернется из США.

Вести.Ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Мать рассекретила пол будущих детей Клуни (1)

George Clooney ir Amal Clooney
Мама голливудской звезды Джорджа Клуни рассекретила пол его будущих детей. По словам 77-летней Нины, 55-летний актер и его супруга Амаль ожидают девочку и мальчика.

Лайма Вайкуле получила травму и лечится в США (6)

Пресс-фото
Певица Лайма Вайкуле была вынуждена перенести несколько концертов после операции, которую ей сделали в одной из клиник США. Сейчас, говорит Вайкуле, заботливые врачи в прямом смысле ставят ее на ноги.

Свесившаяся с небоскреба российская модель стала звездой сети (9)

Свесившаяся с небоскреба российская модель стала звездой сети
Модель из России, которая позировала для съемки на Башне Кайан в Дубае, приобрела популярность в социальных сетях и СМИ. О поступке девушки, в частности, пишет Daily Mail.

Дженнифер Энистон отметила 48-летие на курорте

Jennifer Aniston 2006
Голливудская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля отметила 48-й день рождения. Никаких бурных вечеринок она устраивать не стала, а просто взяла с собой друзей и отправилась в Мексику на курорт.

Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми

Bradas Pittas su vaikais
Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Об этом пишет InTouch со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитостей.
Facebook друзья
Rambler's Top100