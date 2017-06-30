Уже известно, что президент с супругой посетят торжественное открытие фестиваля, куда Вайкуле лично пригласила первую пару государства. Раймонд Вейонис поблагодарил организаторов за подаренную публике возможность услышать и увидеть оперных звезд Кристину Ополайс и Хиблу Герзмава.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в неформальной обстановке встретился с Лаймой Вайкуле и продюсером Элитой Милграве, чтобы поговорить о предстоящем фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", который пройдет с 20 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари".

Лайма Вайкуле побывала в гостях у президента Латвии Президент Латвии Раймонд Вейонис в неформальной обстановке встретился с Лаймой Вайкуле и продюсером Элитой Милграве, чтобы поговорить о предстоящем фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", который пройдет с 20 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари".

Топ-модель и многодетная мама Хайди Клум показала себя без макияжа 44-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум, которая совмещает карьеру в модной индустрии с воспитанием четверых детей, показала, что и без косметики выглядит прекрасно.

Армен Джигарханян отсудил у бывшей жены 74 тысячи долларов Российский актер Армен Джигарханян выиграл суд у бывшей жены Татьяны Власовой.

Названа причина смерти бывшего солиста "Иванушек" Бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.