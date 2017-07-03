Квентин Тарантино обручился с израильской певицей

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Lenta.ru
понедельник, 3 июля 2017 г. 10:55
Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино помолвлен с израильской певицей Даниэлой Пик, пишет Daily Mail со ссылкой на израильские СМИ.
Quentin Tarantino ir Daniela Pick
© Vida Press

Если планы не сорвутся, это будет первый брак 54-летнего американца. Издание отмечает, что на своей странице в Facebook он разместил ссылки на статьи в прессе о своей помолвке, тем самым подтверждая новость.

Кроме того, один из израильских журналов процитировал 33-летнюю Пик, которая заявила: "Это правда. Мы очень счастливы".

Тарантино сделал ей предложение в Лос-Анджелесе вечером в пятницу, 30 июня, преподнеся возлюбленной сверкающее обручальное кольцо.

Они познакомились в 2009 году в Израиле, куда режиссер прибыл, чтобы продвигать свой фильм "Бесславные ублюдки". Через две недели после первой встречи Пик уже сопровождала Тарантино на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Однако вскоре после этого они разошлись. В 2016-м пара воссоединилась.

Квентин Тарантино получил мировую известность после картины "Криминальное чтиво". Она принесла ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус". Среди его работ также — "Убить Билла", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".

Детей у Тарантино нет.

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