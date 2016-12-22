Кустурица объявил о завершении актерской карьеры

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что больше не будет сниматься в кино, сообщает РЕН ТВ.

По словам кинематографиста, такое решение он принял после того, как сыграл одну из главных ролей в собственной картине "По млечному пути". Кустурица подчеркнул, что продолжит заниматься режиссурой, так как эта профессия ему гораздо ближе, чем актерское искусство. "Быть актером и режиссером — это разная работа", — отметил он.

Кустурица снялся в таких фильмах, как "Вдова с острова Сен-Пьер", "Хороший вор", "Клубничка в супермаркете" и "Пеликан".

Эмир Кустурица дважды удостаивался "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля — за фильмы "Папа в командировке" и "Андерграунд".