Кустурица объявил о завершении актерской карьеры

Lenta.ru
четверг, 22 декабря 2016 г. 10:30
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что больше не будет сниматься в кино, сообщает РЕН ТВ.
Emir Kusturica
© Organizatorių archyvo nuotr.

По словам кинематографиста, такое решение он принял после того, как сыграл одну из главных ролей в собственной картине "По млечному пути". Кустурица подчеркнул, что продолжит заниматься режиссурой, так как эта профессия ему гораздо ближе, чем актерское искусство. "Быть актером и режиссером — это разная работа", — отметил он.

Кустурица снялся в таких фильмах, как "Вдова с острова Сен-Пьер", "Хороший вор", "Клубничка в супермаркете" и "Пеликан".

Эмир Кустурица дважды удостаивался "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля — за фильмы "Папа в командировке" и "Андерграунд".

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