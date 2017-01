Куда исчезла программа "Давай поженимся!"?

Начались первые съемки в этом году программы "Давай поженимся". Как я соскучилась по своим колежанкам, женихам и невестам! #давайпоженимся #деньзнакомства #сябитоваксения #сябитовароза #1канал

A photo posted by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Jan 20, 2017 at 12:45am PST