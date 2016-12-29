Куценко отказался озвучивать Бэтмена из-за критики фанатов супергероя

Известный актер Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена в мультфильме "Лего-фильм: Бэтмен". Об этом сообщает официальное русское сообщество Warner Bros. в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на самого артиста.

Фанаты супергероя посчитали голос Куценко неподходящим для дубляжа. Актер отреагировал на критику с пониманием и не обиделся. На странице Warner Bros. опубликовано обращение Гоши Куценко к поклонникам Бэтмена.

"Я, Гоша Куценко, подписываюсь под каждым постом в адрес озвучания ролика "Лего-фильм: Бэтмен". Спасибо за критику! Спасибо всем неравнодушным! Я искренне уверен, что для фильма главное - это зритель. Именно поэтому ваше мнение имеет для меня огромное, приоритетное значение", - говорится в заявлении актера.

"Вы зря волновались, вас услышали, ведь я всегда открыт к комментариям. Я послушал и посмотрел все ролики еще раз и признаю, что Всеволод Кузнецов - настоящий Бэтмен. Снимаю шляпу перед настоящим супергероем", - написал Куценко.

В компании подтвердили, что мультфильм будет озвучивать Всеволод Кузнецов, голосом которого Бэтмен говорил в русской версии фильма "Бэтмен: Начало".