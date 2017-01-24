Ксения Собчак шокирует подписчиков советами по грудному вскармливанию

SHOWTIME!
вторник, 24 января 2017 г. 12:37
Даже самые завзятые тусовщицы не застрахованы от пролактиновой эйфории. И меньше всего рассказов о радости материнства ожидали от Ксении Собчак. Тем не менее это так - и сейчас в социальных сетях публикации о светских мероприятиях в микроблоге телеведущей перемежаются советами по уходу за младенцами.
© Instagram

Например, недавно Собчак удивила своих подписчиков рекомендациями, как совместить грудное вскармливание и активную социальную жизнь. Ксения советует пользоваться молокоотсосом, чтобы у малыша был запас маминого молока, если она отсутствует. Правда, пост отмечен тэгом "на правах рекламы", но редкая мать не согласится с пользой такой пропаганды.

Публикация вызвала огромное удивление со стороны подписчиков телеведущей, привыкших видеть в ее профиле селфи и рекламу косметики и одежды.

Напомним, первенец Ксении Собчак появился на свет 18 ноября. По данным СМИ, мальчика назвали Платоном.

Мой лайфхак для нормальной социальной жизни - Pump&Save от Medela для создания банка грудного молока! Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик👍 Чтоб всегда контролировать свежесть молока - есть поле для записи даты сцеживания, а воздушные камеры застежки гарантируют сохранность молока. Pump&Save удобно хранить: можно поставить или положить, экономят место в морозильной камере. Познакомилась с этим прекрасным изобретением благодаря @polinakitsenko ❤❤❤ #направахрекламы

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 20, 2017 at 11:48pm PST

SHOWTIME!
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