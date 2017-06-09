Ксения Собчак рискнет жизнью ради эффектного трюка

SHOWTIME!
пятница, 9 июня 2017 г. 15:15
На церемонии вручения премии "Муз-ТВ" Ксения Собчак, которая станет ведущей мероприятия, взлетит под крышу спорткомплекса "Олимпийский".
© Instagram

Об этом стало известно из публикации телеведущей в соцсетях (сейчас запись уже недоступна). На опубликованных кадрых можно было увидеть Собчак парящей в воздухе. "Вы же не подпилите мне тросы", — спросила она у каскадера, на что тот ответил: "Я за вас профессиональную ответственность несу, кроме того, вы еще и застрахованы на большую сумму".

Как пишут российские СМИ, коллега Ксении Дмитрий Нагиев тоже предстанет в необычной роли - ему по сценарию надо выпрыгивать на сцену из огромного торта.

SHOWTIME!
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