Ксения Собчак рискнет жизнью ради эффектного трюка

Об этом стало известно из публикации телеведущей в соцсетях (сейчас запись уже недоступна). На опубликованных кадрых можно было увидеть Собчак парящей в воздухе. "Вы же не подпилите мне тросы", — спросила она у каскадера, на что тот ответил: "Я за вас профессиональную ответственность несу, кроме того, вы еще и застрахованы на большую сумму".

Как пишут российские СМИ, коллега Ксении Дмитрий Нагиев тоже предстанет в необычной роли - ему по сценарию надо выпрыгивать на сцену из огромного торта.