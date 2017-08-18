Ксения Собчак предложила рассудить Познера и Шнурова

 (5)
SHOWTIME!
пятница, 18 августа 2017 г. 10:36
Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак не смогла пройти мимо конфликта между ее коллегой Владимиром Познером и музыкантом Сергеем Шнуровым.
© Instagram

Напомним, несколько дней назад в Сети между Познером и Шнуровым возник конфликт, когда журналист назвал музыканта пустым и неинтересным, припомнив интервью Шнурова. Тот в ответ предложил Познеру устроить "баттл". Ксения предложила оппонентам устроить "баттл" в ее присутствии, так как это даст им равные возможности.

"Я бы промолчала (хотя это мне дается всегда с большим трудом), но тут считаю возможным с полным правом высказаться по поводу несостоявшегося баттла Шнурова и Познера, - написала Собчак в соцсетях. - Во-первых, я нежно люблю и восхищаюсь обоими. Я член ордена "Острого Вопроса" Магистра Познера и одновременно участник секты "Хлесткого Ответа" Святого Шнурова. Во-вторых,интервью я занимаюсь профессионально много лет и имею что сказать, как говорится. Сережа, милый, вызывать Владимира Владимировича это, конечно, отличный ход в духе #хитрожопыйхайпожор (я вот тоже сейчас выступаю в этой номинации, хоть хайп и поменьше), но ведь ясно, что сочинять тексты песен и писать стихи - это ближе к баттлрэпу стоит, чем к профессии интервьюера. Это как футболист-профессионал предложит чемпиону мира по шахматам пробежать стометровку, мотивируя этот вид дуэли тем, что "я ж не бегун, и мы оба спортсмены". При этом, странно, Владимир Владимирович, на мой взгляд, перекладывать ответственность за интервью на интервьюируемых. Это как перекладывать ответственность за плохой концерт на зрителя. Но правда и в том, что я хорошо тебя зная, Сережа, видела,что ты почему-то не хотел говорить с Владимиром Познером. Совершенно не хотел открываться и вообще находился в "глухой защите". Так бывает, но такую оборону не прорвать даже ядерным боеголовкам ВВ. И, кстати, жаль, что ты был не в настроении, потому как это вышло бы все равно интереснее, чем слушать про стоимость зубов и кого ты где трахал, ну вот правда. Может с точки зрения интервью у Дудя и произошло твое раскрытие, но вот лично мне оно(это раскрытие) совершенно неинтересно. Про веру, про современную культуру и прочее мне хотелось всегда узнать про тебя больше, чем про то, сколько стоят твои зубы. (Хотя они и п***ц какие красивые) Но это уже дело вкуса. (это я и про зубы и про дудя) Короче, вывод такой - приходите лучше ко мне на дебаты, мальчики, (это как раз и журналисту и певцу даст одинаковые равные возможности) ну и не ссорьтесь, или ссорьтесь только у меня в эфире".

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Певец Евгений Осин пропал без вести

Певец Евгений Осин пропал без вести
Певец Евгений Осин не появлялся дома уже три дня. Его сестра подала в полицию с заявление об исчезновении артиста, пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый канал опроверг слухи о закрытии четырех проектов

Первый канал опроверг слухи о закрытии четырех проектов
Первый канал не подтвердил появившуюся в некоторых СМИ информацию о закрытии четырех телепроектов: "Контрольной закупки", "Первой студии", "Давай поженимся" и "Модного приговора". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Приемная дочь Понаровской рассказала, как певица сдала ее в детдом

Приемная дочь Понаровской рассказала, как певица сдала ее в детдом
Вечером 15 августа в студии шоу “На самом деле” развернулась настоящая семейная драма: 36-летняя приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева призналась, что певица и ее экс-муж Вейланд Родд отказались от нее, когда девочке было всего 4 года. Анастасия лицом к лицу встретилась с бывшим приемным отцом, пишет Woman.

Заворотнюк чудом не стала жертвой теракта в Барселоне (2)

Заворотнюк чудом не стала жертвой теракта в Барселоне
Анастасия Заворотнюк отправилась в гости к подруге, которая живет в Барселоне. Однако отдых в Испании едва не обернулся для актрисы трагедией – она покинула главную пешеходную улицу за 15 минут до теракта.

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка

Экс-ВИА Гра Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка
Певица Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка - 4-месячного сына Гектора. Об этом она рассказала в интервью журналу ОК!
Facebook друзья