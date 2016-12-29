Кристина Асмус приобщила Гарика Харламова к театру

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SHOWTIME!
четверг, 29 декабря 2016 г. 12:06
Благодаря любви к Кристине Асмус шоумен Гарик Харламов, по его собственному признанию, "стал культурным человеком".
© Asmeninio archyvo nuotr.

В недавнем интервью Cosmo резидент Comedy Club признался, что из-за Асмус начал ходить в театр. Несмотря на то, что вырос в интеллигентной семье, дворовые развлечения в юности ему были ближе. Однако знакомство и отношения с Асмус сильно изменили Гарика.

"Помню, как бабушка смотрела по телевизору черно-белый спектакль "Гамлет" со Смоктуновским: "Гарик, это высокое искусство!" А я не мог усидеть. Но когда отправился поглядеть на жену в том же "Гамлете" в театр им. Ермоловой (Кристина Асмус в нем играет Офелию), просто замер в зале, затаив дыхание. Я это не ради пиара говорю", - поделился Харламов. По его словам, причиной перемен стала его любовь к ней.

Появление семьи привело его к переоценке ценностей: "Умнее стал, раньше был сплошной максимализм. Потом произошла переоценка ценностей, семья появилась, дочка. Уже нельзя так бесшабашно — эхей! — пуститься во все тяжкие. Но если посмотреть, чем я занимаюсь… Кристина говорит, надо, чтобы Настя как можно дольше не знала, где папа работает".

SHOWTIME!
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