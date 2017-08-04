Кристен Стюарт передумала быть лесбиянкой

 (3)
Вести.Ru
пятница, 4 августа 2017 г. 10:40
27-летняя звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт, которая в настоящий момент встречается с моделью Стеллой Максвелл, заявила, что готова вернуться к гетеросексуальным отношениям.
Kristen Stewart
© Vida Press

По словам актрисы, она не хочет всю жизнь "питаться только жареным сыром". Ей хочется попробовать разные блюда, заявила Стюарт в интервью Harper's Bazaar.

Ранее актриса объявила себя лесбиянкой на волне разочарования от неудачных отношений с очередным бойфрендом.

"Некоторые люди могут есть одно и то же всю жизнь, каждый день. Но я однажды уже попробовала жареный сыр и теперь мне хочется чего-то еще", — заявила актриса.

Актриса заявила, что искренне любила всех, с кем она встречалась, вне зависимости от пола.

Вести.Ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Нагиев: поклонницы требуют секса

Нагиев: поклонницы требуют секса
Мечта всех женщин России, Дмитрий Нагиев, в свои 50 лет до сих пор не женат. Ведущий рассказал о своих надеждах.

Названы самые сексуальные журнальные обложки всех времен (1)

Foto: Women's Health
Стали известны самые сексуальные журнальные обложки всех времен по версии US Magazine.

Умер министр магии из "Гарри Поттера"

Robert Hardy
В Британии на 92-м году жизни скончался актер Роберт Харди, сыгравший министра магии Корнелиуса Фаджа в киноэпопее о Гарри Поттере.

Кристен Стюарт передумала быть лесбиянкой (3)

Kristen Stewart
27-летняя звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт, которая в настоящий момент встречается с моделью Стеллой Максвелл, заявила, что готова вернуться к гетеросексуальным отношениям.

Иосиф Пригожин грубо ответил Мэрилину Мэнсону (9)

Marilyn Manson
Российский продюсер Иосиф Пригожин ответил Мэрилину Мэнсону, сравнившему Москву с сучкой. Его слова передает радиостанция "Говорит Москва".
Facebook друзья