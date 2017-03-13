Криштиану Роналду снова готовится стать отцом

Журнал GQ недавно привел чуть ли не единственный внятный комментарий, который Роналду дал по этому поводу: “Мне хотелось стать молодым отцом. Отцовство научило меня спокойствию и осторожнос­ти. Люди говорят: эта девушка родила ему сына, та девушка, суррогатная мать. Я никому никогда не говорил, кто настоящая мать, и никогда не скажу. Думаю, это должно остаться моим секретом. Позже, когда мой сын подрастет, я поговорю с ним, объясню ему все: что мной двигало, что я при этом чувствовал. Некоторые дети вообще­ растут без родителей — и без отца, и без матери. Если у тебя есть отец — уже неплохо. Мне все равно, что говорят люди, меня это не беспокоит. Я всегда думал и продолжаю думать, что сын поймет меня”.

И вот, по данным таблоида The Sun, история повторяется: форварду команды “Реал Мадрид” вновь захотелось почувствовать себя отцом. Он сейчас находится в отношениях с красивой 21-летней испанкой Джорджиной Родригес, которую встретил на показе Dolce&Gabbana — а тем временем некая женщина на западном побережье США вот-вот родит ему еще двух мальчиков! Источник газеты сообщает, что дети немедленно будут доставлены в его роскошный особняк на окраине испанской столицы.

“Криштиану и его семья ждут не дождутся пополнения клана… Он старается держать личную жизнь за семью печатями, но своим любимым и своим близким друзьям рассказал, что мальчики приедут совсем скоро. По его мнению, пришло время, чтобы у его сына появились братья, и он вместе с ними рос”.

Никаких комментариев от Роналду по этому поводу, естественно, не поступало.