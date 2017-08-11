Крестная рассказала о детях Пугачевой и Галкина

Dni.ru
пятница, 11 августа 2017 г. 11:55
Алла Пугачева и Максим Галкин остаются одной из самых обсуждаемых пар в стране. Даже их трехлетние дети стали звездами: за ними следят папарацци, у них есть аккаунты в соцсетях с тысячами подписчиков.
© Instagram

"На мой взгляд, Гарик с Лизочкой – уникальные дети, – заявила крестная Гарри Галкина, дизайнер Мила Ставицкая. – Алла Борисовна и Максим разговаривают с Гарри и Лизой как со взрослыми, не сюсюкаются. Впрочем, в интеллигентной семье иначе и быть не может".

По словам Милы, у малышей очень много увлечений. "Лиза прекрасно плавает. Они с Гарри изучают иностранные языки. Еще Гарик любит все, что связано с техникой, любит мастерить. Хохотушчик, веселый парень. А Лизочка – ярко выраженный лидер. Мне кажется, Лиза более бойкая. Она уже очень самостоятельная, опекает брата", – цитирует Ставицкую "КП".

Несмотря на звездный статус малышей, они скромные, воспитанные и радуются любым подаркам, заверила дизайнер. "Я им привожу иногда книжки, мягкие игрушки. Гарри любит машинки, а Лизонька – самолетики", – рассказала она.

О том, что у 64-летней певицы и 37-летнего шоумена родилась двойня, пресса сообщила 6 октября 2014 года. Позже стало известно, что их рожала суррогатная мать под чутким наблюдением российского акушера-гинеколога Марка Курцера.

Happiness💖 #аллапугачева #максимгалкин #елизаветагалкина #гарригалкин

A post shared by Гарри и Лиза Галкины👼🏼👼🏼 (@harry_and_liza) on Jul 21, 2017 at 1:47am PDT


☀️☀️ #елизаветагалкина #гарригалкин #максимгалкин #аллапугачева @alla_orfey @maxgalkinru

A post shared by Гарри и Лиза Галкины👼🏼👼🏼 (@harry_and_liza) on Jul 23, 2017 at 12:30pm PDT


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A post shared by Гарри и Лиза Галкины👼🏼👼🏼 (@harry_and_liza) on May 14, 2017 at 3:28am PDT


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