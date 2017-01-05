Королеву Великобритании едва не подстрелил ее охранник

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NEWSru.com
четверг, 5 января 2017 г. 19:00
Королева Великобритании Елизавета II едва не стала жертвой несчастного случая во время ночной прогулки вокруг Букингемского дворца. Монаршую особу, страдающую от бессонницы и потому вышедшую пройтись, заметил один из дежуривших возле лондонской резиденции британских правителей гвардейцев, который принял ее за злоумышленника и едва не подстрелил, сообщает The Times, ссылаясь на свидетельство самого караульного, в настоящее время уже оставившего службу.
Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II
© AFP/Scanpix

Когда именно произошел данный инцидент, не уточняется. По словам собеседника The Times, будучи встревоженным появлением подозрительной фигуры, он крикнул: "Кто это?" - а когда понял, кто перед ним, эмоционально выругался: "Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не подстрелил".

Осознав, что допустил грубость по отношению к столь важной персоне, гвардеец ожидал, что Елизавета II сделает ему выговор, однако этого не произошло. Вместо этого королева сказала: "Все в порядке". Она также пообещала впредь предупреждать охрану, если вновь соберется на ночную прогулку вокруг дворца.

Это не единственный подобный случай, произошедший с членами британской королевской семьи. В 2013 году британского принца Эндрю - среднего сына Елизаветы II, носящего титул герцога Йоркского, - задержали на территории Букингемского дворца, приняв за нарушителя. СМИ писали, что 53-летнему герцогу велели поднять руки и даже лечь на землю, направив при этом на него оружие. При этом Эндрю стоило немалых трудов убедить стражей порядка в том, что они имеют дело с персоной королевских кровей.

Впрочем, в самой же полиции утверждали, что во время короткого инцидента сила к задержанному не применялась и тем более оружие на него не направляли.

Сообщалось, что позднее полиция принесла герцогу извинения. При этом тогда же в прессе появилась забавная карикатура, отсылающая к попыткам проникновения на территорию дворца разных людей: полисмен за шкирку тащит в участок королеву и докладывает сержанту: "Поймали еще одного нарушителя, который слонялся вокруг Букингемского дворца".

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